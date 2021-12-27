Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является успешной певицей. Звезда недавно выпустила новый мини-альбом "Двойной рай", к которому продолжает подогревать интерес. Этот раз не стал исключением, ведь Кароль опубликовала видео в Инстаграм, на котором радовала пением под гитару.
На кадрах Тина сидела на пуфе рядом с гитаристом. Звезда исполняла песню "Город", позируя на фоне новогодних украшений. Рядом сидела большая белая собаку, которую в конце видео Кароль потрогала, после чего она ушла из кадра.
"В канун новогодних праздников хочу вас радовать и удивлять еще чаще. Знаю, что вам так сильно полюбилась акустика альбома "Двойной рай", поэтому ловите такой нежный, уютный и волшебный "Город" тут", - написала Тина.
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Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Как песика зовут?", "Так нежно и с собачкой так уютно", "Атмосфера прям очень-очень", "каждый раз мурашки... акустика - отдельное искусство!", "Как же красиво, акустика это лучшее, что может быть, слушала бы и слушала(что как раз и делаю)".
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