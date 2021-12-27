Тина Кароль решила показать простой и удачный образ в красном наряде, чем заинтересовала поклонников в социальной сети Инстаграм.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль постоянно показывает в Инстаграм короткие ролики для привлечения внимания. Если же ранее она избегала таких моментов, то теперь наоборот делает акцент на своих видео в сети, чтобы ее обсуждали фанаты.

В этот раз перед съемками очередного проекта Кароль решила похвастаться своим удачным макияжем вблизи. Так, артистка блеснула образом в красном наряде и показала в очередной раз, почему ей хорошо в данном оттенке. Не секрет, что это любимый цвет певицы и она даже выпустила марку помады с данным оттенком.

«Эти чёртики в глазах снова что-то затевают!! ❤️❤; Супер; А что придумала, глазки выдают; Тина, вы настоящая, честная, порядочная , поэтому вас не пригласила Осадчая на свои шоу, а зря - рейтинг их падает, удачи в новом году».

Ранее певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль лежит на полу и крутится с телефонной трубкой, в которую поет строчки из своей новой песни "Поцелуй на фарт".

Стоит отметить, что певица позирует перед камерой в шикарном наряде. На Тине Кароль черное длинное платье, которое обтягивает её пышные формы и подчеркивает достоинства фигуры.

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