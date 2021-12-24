Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар показала яркие фото на своей странице в Инстаграм.
«В этот волшебный предрождественский вечер мы ворвёмся в вашу жизнь веселой компанией!.. Будет весело, трогательно и по любви!» - написала артистка.
На одном из фото Екатерина Кухар позировала рядом с Игорем Ласточкиным и Алексеем Потапенко (Потапом).
Дело в том, что балерина стала судьей спецпроекта Лига Смеха. Битва сезонов, в котором яркие команды и тренеры шоу и борются за кубок чемпиона. Компанию Екатерине Кухар составили Юрий Ткач, Влад Яма, Георгий Делиев, Екатерина Кухар, Гарик Корогодский и Гарик Бирча.
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В этот вечер на сцене также появятся такие артисты как Потап, Елена Кравец, Оля Полякова, Сергей Сивохо, Игорь Ласточкин, Евгений Кошевой, Маша Ефросинина, Александр Пикалов, Станислав Боклан, Сергей Бабкин и другие.
«Очаровательная!», «Катя среди бурьянов», - прокомментировали фото фолловеры Екатерины Кухар.
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