Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відомий український ведучий Григорій Решетник опублікував нову світлину зі сцени, де знімають новий сезон шоу "Україна має талант".
Так, Решетник був у чорний штанах, синій футболці, чорному піджаку та білих кросівках, тим самим засвітивши свій образ на фінал "Україна має талант", який відбудеться вже у суботу, 25 грудня.
"Це УКРАЇНА МАЄ ТАЛАНТ 🎥 Вже завтра о 19:00 🌟🌟🌟", - написав Григорій Решетник.
Світлину телеведучого прокоментувала його дружина Христина, написавши теплі слова.
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"Боже, яка краса! Це - твоя сцена 🔥🔥👏👏 Коханий, вся країна чекає 👏👏", - написала Христина Решетник.
Шанувальники у коментарях написали, що з нетерпінням чекають фіналу шоу.
"😍👏Чекаю", " Дуже чекаю ❤️😍🔥", " Жду😍😍😍", " Гриша ти найкращий😍😍😍😍", " Стала дивитися всі випуски, тому що ви так круто ведете цю програму, стільки добра від вас ❤️🙌😍", " З нетерпінням чекаємо !💙💛", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що дружина ведучого "Україна має талант" Решетника не стримала емоцій, побачивши чоловіка на зйомках: "Це твоя сцена".
Нагадаємо, що Притула не зміг витримати учасника "Україна має талант": заткнув вуха і заліз під стіл.
А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостячки" Решетника показала свій шопінг і поділилася модними порадами: "Щастя для жінки".