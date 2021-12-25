Ведучий популярних проєктів на "СТБ" Григорій Решетник поділився новою світлиною, засвітивши свій образ на фінал нового сезону шоу "Україна має талант".

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відомий український ведучий Григорій Решетник опублікував нову світлину зі сцени, де знімають новий сезон шоу "Україна має талант".

Так, Решетник був у чорний штанах, синій футболці, чорному піджаку та білих кросівках, тим самим засвітивши свій образ на фінал "Україна має талант", який відбудеться вже у суботу, 25 грудня.

"Це УКРАЇНА МАЄ ТАЛАНТ 🎥 Вже завтра о 19:00 🌟🌟🌟", - написав Григорій Решетник.

Світлину телеведучого прокоментувала його дружина Христина, написавши теплі слова.

"Боже, яка краса! Це - твоя сцена 🔥🔥👏👏 Коханий, вся країна чекає 👏👏", - написала Христина Решетник.

Шанувальники у коментарях написали, що з нетерпінням чекають фіналу шоу.

"😍👏Чекаю", " Дуже чекаю ❤️😍🔥", " Жду😍😍😍", " Гриша ти найкращий😍😍😍😍", " Стала дивитися всі випуски, тому що ви так круто ведете цю програму, стільки добра від вас ❤️🙌😍", " З нетерпінням чекаємо !💙💛", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що дружина ведучого "Україна має талант" Решетника не стримала емоцій, побачивши чоловіка на зйомках: "Це твоя сцена".

Нагадаємо, що Притула не зміг витримати учасника "Україна має талант": заткнув вуха і заліз під стіл.

А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостячки" Решетника показала свій шопінг і поділилася модними порадами: "Щастя для жінки".