Как передает Politeka.net в сторис своего Instagram Иванна Онуфрийчук поделилась подробностями отдыха на Мальдивах со своим мужем Алмазом. Избранник украинской телеведущей - непубличная личность. Известно, что компании бизнесмена казахского происхождения находятся в Швейцарии.

Иванна Онуфрийчук не просто так выбрали для отдыха именно Мальдивы. Дело в том, что это особое для них место. Там они провели первое романтическое путешествие и там возникли их серьезные отношения.

В новых сторис Иванна Онуфрийчук показала, как плавает в бассейне на берегу океана.

Также ведущая шоу "Танцы со звездами" показала своего мужа. Иванна Онуфрийчук отметила, что в отличие от нее, любимый решает рабочие вопросы даже во время медового месяца, и не может все время посвятить отдыху.

"Пока я наслаждаюсь красотой, любимый сегодня весь день работает", - отметила ведущая.

Напомним, Онуфрийчук после заявлений Тины Кароль заставила себе завидовать: "Мне бы такого мужа"

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