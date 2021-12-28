Как передает Politeka.net в сторис своего Instagram Иванна Онуфрийчук поделилась подробностями отдыха на Мальдивах со своим мужем Алмазом. Избранник украинской телеведущей - непубличная личность. Известно, что компании бизнесмена казахского происхождения находятся в Швейцарии.
Иванна Онуфрийчук не просто так выбрали для отдыха именно Мальдивы. Дело в том, что это особое для них место. Там они провели первое романтическое путешествие и там возникли их серьезные отношения.
В новых сторис Иванна Онуфрийчук показала, как плавает в бассейне на берегу океана.
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Также ведущая шоу "Танцы со звездами" показала своего мужа. Иванна Онуфрийчук отметила, что в отличие от нее, любимый решает рабочие вопросы даже во время медового месяца, и не может все время посвятить отдыху.
"Пока я наслаждаюсь красотой, любимый сегодня весь день работает", - отметила ведущая.
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