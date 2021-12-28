Популярная украинская певица Тина Кароль в интервью телепрограмме "Зірковий шлях" призналась, что не расскажет поклонникам, если второй раз выйдет замуж.

Как пишет Politeka.net, 36-летняя исполнительница Тина Кароль дала откровенное интервью ведущему программы "Зірковий шлях" Даниэлю Салему, который во время участия в вокальном проекте "Голос країни" был подопечным певицы.

Кароль, которая после смерти мужа Евгения Огира, долгие годы не комментировала свою жизнь и не рассматривала варианта снова выйти замуж, честно ответила на вопрос Салема о личном. Так, ведущий "Зіркового шляху" спросил Кароль о втором муже.

"Спрошу гипотетически: если Тина Кароль второй раз выйдет замуж, узнает ли об этом Украина?",- спросил Даниэль Салем.

Певица немного пораздумывала, но все же решила честно ответить.

"Нет, это будет секрет", - призналась Тина Кароль.

Напомним, что в 2008 году певица вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, у пары родился сын Вениамин. К сожалению, в 2013 году муж певицы умер от рака желудка. С тех пор, Кароль не афиширует свою личную жизнь. На одном из интервью она призналась, что боль от потери любимого никогда не пройдет, ведь вместе с Огиром умерла и частичка певицы.

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