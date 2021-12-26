Відома виконавиця, яка в цьому році вперше за довгий час змінила імідж і зачіску, стала вести Instagram сама і тепер часто хвалиться перетвореннями в гримерці.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль останнім часом все частіше розповідає про себе і без сорому робить скандальні заяви, щоб підвищити свою популярність. При цьому вона тримається відсторонено на інтерв'ю і не говорить про особисте життя.

Цього разу перед зйомками виконавиця блиснула образом перед зйомками і похвалилася вдалим макіяжем. В червоному вбранні Кароль показала в черговий раз, чому їй добре в даному відтінку.

Відомо, що червона помада і червоні сукні для Кароль стали за роки виступів на сцені чимось на зразок візитної картки. Наприклад, виконавиця ніколи не змінює колір волосся, але оновлює тільки відтінок. Причому її макіяж завжди виконаний в світлих тонах і з частиною блискіток.

Кароль є популярною вітчизняною співачкою, що отримала звання Народної артистки України. Зірка в цьому році встигла випустити три альбоми - "Красиво"," Молода кров "і подвійний рай", а також знялася в двох кліпах на пісні"Скандал і " Хороший хлопець".

Також співачка часто знімається в шоу на телебаченні і серіалах і фільмах, але не забуває і про соціальні мережі, де веде активно блог. Так, в новому сторіс в Instagram Кароль показала новий образ.

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