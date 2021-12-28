Как передает Politeka.net, Анна Неплях стала обладательницей титула "Мисс Украина-Вселенная" 2021 года, и представила Украину на международном конкурсе в Израиле, однако, не одержала победу. Также, стоит отметить, что ранее она прославилась как участница 10-сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк.

Так, на этот раз победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная" опубликовала новую серию кадров на своей странице в Инстаграм. На фото Анна Неплях наслаждается отдыхом в Дубаи, где трапезничает в белоснежном наряде.

"Expo 2020 Dubai - украинский павильон", — поделилась Анна Неплях.

Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "Не знаю, увидите вы это или нет. И все же вы удивительный человек, который постоянно завораживает всех своей безупречной работой и заразительной энергией, которой вы обладаете. Я надеюсь, что вы и дальше будете преуспевать в том, чем вы занимаетесь", "Маловато будет...", "Вы такая простая, живая и настоящая...", "Наслышана🙌 очень хочу посетить до закрытия".

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