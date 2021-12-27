Украинская певица Джамала вместе с товарищами из шоу "Танці з зірками" сняла новогодний клип на свою новую песню.

38-летняя Джамала презентовала на днях трек и клип "Новый год с тобой". В видеоролике певица появилась с актерами-участниками "Танців з зірками", с которыми сдружилась за время проекта, Антоном Нестерко, Юрием Мешковым, Дмитрием Дикусаром, Стасом Горуной, Яной Цибульской, Даниэллой Преап, Анной Карелиной, Роксоляной Маланчук и Алексеем Пархоменко. В своем свежем посте в Инстаграм Джамала раскрыла подробности, как создавался этот клип, главной сюжетной линией которого стала новогодняя вечеринка в ретро-стиле, передает Politeka.net.

По словам Джамалы, идея снимать видео появилась еще осенью. Весь съемочный процесс проходил в доме режиссера клипа и длился около 12 часов.

"Для эффекта играющего винила команде пришлось возвести целый «торт» из разных устройств посреди комнаты. Илон Маск был бы в шоке, если бы увидел изобретение ребят 😂", - рассказала Джамала.

Пользователи кинулись обсуждать событие:

"Давай еще раз, Джа 🤗😜❤️"

"Результат просто супер😍🔥 Крутышки❤️"

"...вписка, типа"

"видео невероятное!!! Очень наполняет новогодним вайбом крутой эстетической вечеринки!! Этот танцевальный грув, mamma mia!!!! это волшебно"

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