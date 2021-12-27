38-летняя Джамала презентовала на днях трек и клип "Новый год с тобой". В видеоролике певица появилась с актерами-участниками "Танців з зірками", с которыми сдружилась за время проекта, Антоном Нестерко, Юрием Мешковым, Дмитрием Дикусаром, Стасом Горуной, Яной Цибульской, Даниэллой Преап, Анной Карелиной, Роксоляной Маланчук и Алексеем Пархоменко. В своем свежем посте в Инстаграм Джамала раскрыла подробности, как создавался этот клип, главной сюжетной линией которого стала новогодняя вечеринка в ретро-стиле, передает Politeka.net.
По словам Джамалы, идея снимать видео появилась еще осенью. Весь съемочный процесс проходил в доме режиссера клипа и длился около 12 часов.
"Для эффекта играющего винила команде пришлось возвести целый «торт» из разных устройств посреди комнаты. Илон Маск был бы в шоке, если бы увидел изобретение ребят 😂", - рассказала Джамала.
Пользователи кинулись обсуждать событие:
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Украинцы смогут использовать «Дію» для получения еще одной выплаты: кому полагается 6300 гривен
Никитюк в эффектном мини и ботфортах сняли в компании известного красавчика: "Пора раскрыть тайну..."
Кравец из "Квартал 95" обратилась к украинцам за помощью и рассказала печальные подробности: "Плачу..."
Нацбанк вводит в оборот необычные 40 гривен: появились фото
"Давай еще раз, Джа 🤗😜❤️"
"Результат просто супер😍🔥 Крутышки❤️"
"...вписка, типа"
"видео невероятное!!! Очень наполняет новогодним вайбом крутой эстетической вечеринки!! Этот танцевальный грув, mamma mia!!!! это волшебно"
Напомним, Джамала обратилась к украинцам на английском и засветила свою новогоднюю елку: "Желаю каждому..."
А еще Politeka сообщала, Джамала в эффектном мини показала, чему научилась на «Танцях з зірками»: «Следующий сезон наш»
Также Politeka писала, что Джамала изменила внешность и рассказала, что еще приготовила для украинцев: "Самые смелые движения..."