Бизнесмен Алекс Топольский стал новым героем шоу "Холостяк", передает Politeka.net. Премьера сезона состоится весной, а пока новая звезда ТВ только интригует своих подписчиков в Инстаграм.
По словам героя шоу, он находится в предвкушении нового года, который всегда празднует в кругу семьи, но не в этот раз.
"В предвкушении Нового Года!🎄 Для меня это особенный праздник, который ассоциируется с теплом, уютом, семейной атмосферой, душевными разговорами.
Хоть, в этом году, я его буду праздновать вне круга семьи, хочу пожелать всем воссоединиться со своим генетическим деревом и отпраздновать по максимуму!
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Не стесняйтесь в этот день, признавайтесь друг другу в любви, вспоминайте лучшие моменты прошедшего года, улыбайтесь чаще, чувствуйте сердцем и будьте добры друг к другу!❤️ ", - написал Алекс Топольский, пойдя в этом году против своих правил.
"Новый год-семейный праздник!🌲🎁 Пусть все будут здоровы и счастливы! С наступающим!🍾🥂", "Спасибо за красивое пожелания,с наступающим Новым годом!🎄", "Спасибо) с наступающим Новым годом❤️❤️", - прокомментировали пользователи Сети.
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