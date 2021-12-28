32-летний бизнесмен Алекс Топольский, герой нового сезона "Холостяк", решил рассказать, где будет праздновать новый год и дал несколько советов.

Бизнесмен Алекс Топольский стал новым героем шоу "Холостяк", передает Politeka.net. Премьера сезона состоится весной, а пока новая звезда ТВ только интригует своих подписчиков в Инстаграм.

По словам героя шоу, он находится в предвкушении нового года, который всегда празднует в кругу семьи, но не в этот раз.

"В предвкушении Нового Года!🎄 Для меня это особенный праздник, который ассоциируется с теплом, уютом, семейной атмосферой, душевными разговорами.

Хоть, в этом году, я его буду праздновать вне круга семьи, хочу пожелать всем воссоединиться со своим генетическим деревом и отпраздновать по максимуму!

Не стесняйтесь в этот день, признавайтесь друг другу в любви, вспоминайте лучшие моменты прошедшего года, улыбайтесь чаще, чувствуйте сердцем и будьте добры друг к другу!❤️ ", - написал Алекс Топольский, пойдя в этом году против своих правил.

"Новый год-семейный праздник!🌲🎁 Пусть все будут здоровы и счастливы! С наступающим!🍾🥂", "Спасибо за красивое пожелания,с наступающим Новым годом!🎄", "Спасибо) с наступающим Новым годом❤️❤️", - прокомментировали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, новый "Холостяк" Топольский очаровал украинок своей улыбкой

Также, новый "Холостяк" Топольский озадачил фото на яхте

Politeka рассказывала, что новый "Холостяк" Топольский очаровал украинок "уютным" образом в свитере