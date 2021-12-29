Как пишет Politeka.net, Влад Яма является успешным отечественным хореографом и танцором. Сейчас звезда снимается в шоу "Танці з зірками", где судит украинских звезд. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На видео Влад был в шапке ии куртке, а также дорисовал очки на глаза. Звезда решил рассказать о процедурах, которые ему предстояло сделать.
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"Так, ну что же, семь месяцев прямых эфиров не прошли бесследно. Нужно что-то исправлять с лицом, потому иду в свою любимую клинику", - сказал Влад.
После процедур Влад рассказал, что ему сказал врач.
"А вообще, врач сказала, что кожа очень пересушена, поэтому для себя я сделал вывод, что хотя-бы для Инсты лучше использовать фильтры, чем ежедневный мейкап", - сказал Влад Яма.
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