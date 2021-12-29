Хореограф и танцор Влад Яма, который был судьей шоу "Танці з зірками", показала себя и рассказал о процедурах, которые ему необходимо сделать.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является успешным отечественным хореографом и танцором. Сейчас звезда снимается в шоу "Танці з зірками", где судит украинских звезд. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На видео Влад был в шапке ии куртке, а также дорисовал очки на глаза. Звезда решил рассказать о процедурах, которые ему предстояло сделать.

"Так, ну что же, семь месяцев прямых эфиров не прошли бесследно. Нужно что-то исправлять с лицом, потому иду в свою любимую клинику", - сказал Влад.

После процедур Влад рассказал, что ему сказал врач.

"А вообще, врач сказала, что кожа очень пересушена, поэтому для себя я сделал вывод, что хотя-бы для Инсты лучше использовать фильтры, чем ежедневный мейкап", - сказал Влад Яма.

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