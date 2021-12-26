Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева, которая победила на украинских "Танцях з зірками", стала хореографом-постановщиком на грузинском проекте "Танцы со звездами". При этом Илона активно ведет социальные сети и радует украинских фанатов эффектными фото и видео.

На новом видео Илона появилась в узком мини. Красотка начала танцевать на входе в ванную, впечатляя своими формами и движениями.

"Женщина", - подписала видео Илона.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Илонка, готова в армию", "Вах, какая женщина", "Невероятно роскошная", "Молодец", "Очень талантливая", "Прекрасная женщина", "Я зависла, вы такая красивая", "А можно т анец для мужа со стулом?", "На это можно смотреть вечно! Невероятно красиво", "Красотка", "Кошечка", "Очень залипательно, Илона, вы шикарны".

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