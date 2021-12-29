Ресторатор Эктор Хименес-Браво, судья шоу "Мастер Шеф", рассказал о ЧП на съемках кулинарного проекта.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво поделился подробностями на своей странице в Интернет.

Непредвиденные обстоятельства едва не сорвали весь съемочный процесс.

«Ребят, сейчас здесь в павильоне "Мастер Шеф" нету электроэнергии. Была очень большая пробка. Яне знаю, что случилось», - рассказал ресторатор.

Проблему удалось быстро исправить. В павильон вызвали специалистов. К съемкам удалось вернуться через 30 минут.

Эктор Хименес-Браво родился и вырос в Колумбии. В 1992 году он окончил Кулинарную академию Боготы, и начал работать в лучших пятизвездочных отелях Колумбии. В возрасте 27 лет его приглашают стать шеф-поваром одного из самых роскошных отелей США — Hilton.

После одного из закрытых ужинов в Hilton, организованном для группы отельеров из Канады, его приглашают работать в Оттаве. Возглавляемые им рестораны неоднократно входили в ТОП-10 лучших ресторанов Канады.

Также Эктор Хименес-Браво работал в России и на Мальдивах.

С сентября 2011 года Эктор Хименес-Браво участвует в целом ряде кулинарных проектов на украинском телевидении.

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