Известный хореограф и судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, как его балует дома супруга, пока они отдыхают от работы перед праздниками.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом, который победил на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Также актриса и Кот стали новыми судьями шоу "Україна має талант", где недавно стал известен победитель.

Сейчас мужчина отдыхает после всех съемок и проектов, поэтому активно проводит время с женой и делится домашними кадрами. В этот раз он показал, как выглядит счастливый вечер со своей возлюбленной и как он наслаждается ужином.

«Просила, чтобы я ее не снимал, ибо некрасиво выглядит. А я говорю, что она самая красивая! Приготовила мне вкусный легкий ужин» - делится мыслями Кот.

На семейном кадре супруга танцора позировала в халате, чуть отвернувшись, чтобы не показывать свой домашний вид.

Ранее судья шоу "Україна має талант" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Кот засветил интерьер своей квартиры, в которой живет со своей женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой.

Вся квартира хореографа обставлена цветами со всех сторон, на белой стене - огромная светящаяся карта мира. Также, украшают стены фотообои с изображением цветущих растений.

Ранее сообщалось, судья "Україна має талант" Женя Кот удивил кадрами с красоткой-женой: "Почему девушка такая грустная..."

Также, Притула, Кот и Мишина прервали выступление самоуверенного участника "Україна має талант": "Вы нас кинули"

Politeka рассказывала, судья "Україна має талант" Кот засветил, на что способна его жена-красотка: "50 оттенков..."