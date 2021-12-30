Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009 году.
Также Анастасия Приходько является многодетной матерью. У певицы трое детей. 11 лет назад она родила дочь Нану от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Через два года после рождения девочки пара разошлась. В 2013 году Приходько снова вышла замуж, а уже в 2015 родила сына Гордея. В этом году певица родила еще и сына Луку. При этом беременность она скрывала. Так, в браке с мужем Александром Анастасия воспитывает троих детей.
В новых сторис на своей странице в Инстаграм артистка показала фото, которое без преувеличения можно назвать особенным.
Анастасия Приходько позировала в нежном полупрозрачном белом платье возле туалетного столика. Но самое интересное, что в тот момент она была беременна третьим ребенком, но об этом общественность и не догадывалась.
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