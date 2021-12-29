Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является успешной украинской танцовщицей и хореографом. В новом сезоне шоу "Танці з зірками" звезда стала главным хореографом проекта. Известно, что Алена живет рядом с Дмитрием Монатиком, Владимиром Дантесом и Надей Дорофеевой в населенном пункте Крюковщина под Киевом.
На новом фото Алена позировала возле дома, держа рождественский венок. Как можно понять, Шоптенко сейчас активно занята подготовкой к Новому году.
"Обещаю, это последний венок, и останется только оливье", - написала Шоптенко.
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