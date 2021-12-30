Актриса «Дизель шоу» похвасталась в своем мини-блоге кадрами из праздничного выступления, передает Politeka.net.
Артисты «Дизель шоу» традиционно записали новогодний выпуск, и Виктория Булитко поделилась кадрами концерта со своими фолловерами.
Виктория Булитко показала несколько постановок. Но больше всего пользователей восхитили кадры, на которых запечатлено, как актриса воспарила над сценой сидя на «Луне». Такой номер заставил зрителей волноваться за актрису.
Виктория Булитко была одета в нежное платье, которое дополнили золотистые босоножки и корона на голове. Актрису сравнили с принцессой.
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«Очень красивые», «Классная», «Полетаем?», «Да! Викуля! Только С Тобой Я Встречу Новый Год», «Не было страшно на луне "парить"?)», «Принцесса», «Булитка - прилунитка? А в жёлтом платьице - просто чудо! Какая ты классная!», - пишут в комментариях.
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