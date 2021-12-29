Украинская певица и модель Камалия, которую прозвали самой богатой артисткой Украины из-за ее мужа миллиардера, поделилась кадрами с репетиции.

Как пишет Politeka.net, 44-летняя Камалия опубликовала у себя в Инстаграм кадры с репетиции, где она разучивала свою новую песню под сопровождение музыкантов. Артистка снимала себя на камеру и одновременно пыталась петь.

«Сегодня уже на репетиции. Учим новую песню. Возьмите Тайм-аут на Новый год от всех забот!», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов о ее таланте. Но нашлось также много критиков, которым не понравилось исполнение.

«Шото не очень», «Совершенно не похожий ни на кого стиль песен, исполнения. Нравится очень!», «Хорошая песня. Ждём премьеру», «Супер», «Выглядит странно», «Очень крутая песня, а клип просто огонь», - пишут пользователи сети.

Как известно, Камалия начала свою карьеру певицы в 1993 году. В начале 2000-х артистка вышла замуж за Мохаммада Захура.

Напомним, что Камалия в платье с вырезом засветилась в компании известного продюсера: "Мы сотворим...".

Как сообщала Politeka, Камалия рассказала, где пропадала: "Я уже давно...".

Также Politeka писала, что Камалия похвасталась элитным отдыхом дочерей: "Сказка наяву".