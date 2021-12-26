Як пише Politeka.net, співачка Камалія є популярною моделлю і артисткою. Зірка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, від якого народила двох дочок-близнят. Малятка вже підросли і радують своїми татлантами, а нещодавно заспівали з мамою в різдвяній пісні. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Камалія показала, як малятка проводять час у Буковелі. Дівчатка позували біля різдвяних прикрас і цифри 2022. Арабелла і Мірабелла (так звуть маляток), були тепло одягнені і з хутряними навушниками.

"Сніговий ранок Буковелі після Різдва", - написала Камалія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Краасівие малятка", "казка наяву", "красуня".

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