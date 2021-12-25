Як пише Politeka.net, співачка Камалія є популярною вітчизняною артисткою і дружиною мільярдера Мохаммада Захура. У пари є двоє дочок-близнят, які заспівали разом із зіркою в новорічній пісні. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому Камалія з'явилася в зеленій сукні з ефектним вирізом. В руках співачка тримала букет квітів, а також сертифікат. Поруч стояв Андрій Ігнатченко, який є музичним продюсером.

"Вітаю З Днем народження, дорогий Андрій Ігнатченко! Впевнена, ми створимо ще дуже багато музичних шедеврів! Будь щасливий!",- написала співачка в публікації, яку розмістила у своєму блозі.

Фанати поставили майже дві сотні лайків і не писали компліменти під фотографією.

Нагадаємо, найбагатша співачка України у вечірній сукні з довгим розрізом привітала шанувальників

Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України Камалія поділилася з українцями настановою

А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України показала, куди полетіла з чоловіком-мільярдером з Києва



