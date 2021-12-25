Як пише Politeka.net, співачка Камалія є популярною вітчизняною артисткою і дружиною мільярдера Мохаммада Захура. У пари є двоє дочок-близнят, які заспівали разом із зіркою в новорічній пісні. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому Камалія з'явилася в зеленій сукні з ефектним вирізом. В руках співачка тримала букет квітів, а також сертифікат. Поруч стояв Андрій Ігнатченко, який є музичним продюсером.
"Вітаю З Днем народження, дорогий Андрій Ігнатченко! Впевнена, ми створимо ще дуже багато музичних шедеврів! Будь щасливий!",- написала співачка в публікації, яку розмістила у своєму блозі.
Фанати поставили майже дві сотні лайків і не писали компліменти під фотографією.
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