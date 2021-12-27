Артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала, як проводить час на відпочинку і розповіла, де пропадала.

Як пише Politeka.net, співачка Камалія є не тільки успішною виконавицею, а й моделлю, завоювавши титул "Міс Світу". Зірка одружена з вихідцем з Пакистану-мільярдером Мохаммадом Захуром. У пари є двоє дітей-близнят-Арабелла і Мірабелла. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео співачка їхала на підйомнику. Як відомо, зірка зараз відпочиває з сім'єю в Буковелі.

"Всім привіт, я давно вже не виходила в прямі ефіри, тому що я розслабляюся, я відпочиваю, нарешті у мене невелика відпустка і я вибрала Буковель зі своєю сім'єю",-сказала Камалія.

Фанати подивилися ролик майже тисячу разів і написали коментарі:

"Молодець", "українською мовою", " дуже круто. Ми теж скоро покатаємося", "ви і принцеси, великі Розумнички".

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