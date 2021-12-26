Певица Настя Каменских показала стильный образ в черном и впечатлила движениями под музыку.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала популярной украинской певицей, которая набрала известность благодаря дуэту "Потап и Настя", а сейчас занята сольной карьерой. Звезда выпускает много хитов, которые набирают миллионы просмотров на платформе Ютуб. Не забывает Каменских и о социальных сетях, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео Настя, пока Потап был не рядом, была в черных штанах с кофтой, которую завязала на талии, а также коротком топике. Артистка начала танцевать на камеру под музыку, радуя фанатов движениями.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Привет", "Настя, ты супер", "Она что, тиктокерши-танцовщицы переквалифицировалась?", "С праздником тебя!", "Красавица", "Спасибо за детство", "Огонь".

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