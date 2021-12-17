Ксенія Мішина родом з Криму, але багато років тому вона приїхала підкорювати столицю, пише Politeka.net. У своєму новому пості зірка відверто розповіла, як зважилася стати актрисою, здала документи у відповідний вуз, а потім пішла на кастинг шоу «Україна сльозам не вірить», де в журі сиділи Костянтин Меладзе і Наталія Андрейченко.
За словами красуні, на той момент вона не вміла ні співати, ні танцювати, але все ж потрапила на останній етап кастингу. Ксенія Мішина вислухала велику критику на свою адресу від журі, але в підсумку їй допомогла її краса пройти в шоу.
Пост швидко зібрав багато лайків, в тому числі відгукнулися танцюрист і колега Мішиної Женя Кот, і син Софії Ротару, Руслан Євдокименко.
"Хорошим завжди легше по життю...", "Всі кажуть яка ви красива, а я скажу, що і талановита, до того ж, талант - не віднімеш. 🔥 ", "Шалено надихаєш тих хто в себе не вірять і що кожен успіх це мета і бажання. Захоплююся👏 🙌", "моя улюблена актриса❤️❤️❤️"," красуня наша..краща..як Софі Лорен у своїй країні..як Джолі в своїй..як Дженніфер Лопес для своєї країни... а ви наша і найкраща і гідна кращої долі", - написали інші користувачі Мережі.
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