Як повідомляє Politeka.net, єдина онука легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу модель і блогерка Соня поділилася в сторіс кадрами з походу по магазинах у Києві, під пахвою зі своїм пухнастим песиком.
На кадрах видно, що Євдокименко відвідала бутік відомого бренду, вона неспішно прогулюється біля вітрин і щось собі вибирає. Як видно, на прогулянку дівчина вийшла в стильному образі – на ній пухнаста білосніжна шубка і широкі чорні штани з масивними черевиками.
"Святкова атмосфера", - підписала свої сторіс Євдокименко.
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Схоже Соня повернулася на канікули до Києва з Нью-Йорка, де навчається в престижній школі Дизайну.
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