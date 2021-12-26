Як повідомляє Politeka.net, єдина онука легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу модель і блогерка Соня поділилася в сторіс кадрами з походу по магазинах у Києві, під пахвою зі своїм пухнастим песиком.

На кадрах видно, що Євдокименко відвідала бутік відомого бренду, вона неспішно прогулюється біля вітрин і щось собі вибирає. Як видно, на прогулянку дівчина вийшла в стильному образі – на ній пухнаста білосніжна шубка і широкі чорні штани з масивними черевиками.

"Святкова атмосфера", - підписала свої сторіс Євдокименко.

Схоже Соня повернулася на канікули до Києва з Нью-Йорка, де навчається в престижній школі Дизайну.

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