Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал поклонникам, как он со своим 6-летним сыном Леоном проводит время.

Так, когда на часах было 00:33 Яма с сыном играли в морской бой.

В три ночи Леон Яма возле елки играл специальным карандашом, который делает неоновые надписи и не собирался спать.

"Все нормально, сынок? Может поспим? Нет? Завтра уже? Окей. Ну давай", - поговорил Яма с сыном.

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Позже хореограф поделился фотографией из аэропорта и спросил у сына, хочет ли он спать.

"Как настроение, бро? Кул? Спать хочешь? Нет. А чего я хочу?",- сказал усталый Влад Яма.

Ранее Politeka писала, что Влад Яма заговорил о пополнении в семье, показав малютку: "До последнего был против...".

Напомним, что Влад Яма получил вердикт врача: "Семь месяцев прямых эфиров не прошли бесследно...".

А еще Politeka сообщала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками "показала семью в полном составе: "Теперь вас четверо?".