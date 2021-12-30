Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал поклонникам ночные развлечения с сыном Леоном, которого воспитывает в браке с женой Лилианой.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал поклонникам, как он со своим 6-летним сыном Леоном проводит время.

Так, когда на часах было 00:33 Яма с сыном играли в морской бой.

В три ночи Леон Яма возле елки играл специальным карандашом, который делает неоновые надписи и не собирался спать.

"Все нормально, сынок? Может поспим? Нет? Завтра уже? Окей. Ну давай", - поговорил Яма с сыном.

Позже хореограф поделился фотографией из аэропорта и спросил у сына, хочет ли он спать.

"Как настроение, бро? Кул? Спать хочешь? Нет. А чего я хочу?",- сказал усталый Влад Яма.

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