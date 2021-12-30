Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал поклонникам, как он со своим 6-летним сыном Леоном проводит время.
Так, когда на часах было 00:33 Яма с сыном играли в морской бой.
В три ночи Леон Яма возле елки играл специальным карандашом, который делает неоновые надписи и не собирался спать.
"Все нормально, сынок? Может поспим? Нет? Завтра уже? Окей. Ну давай", - поговорил Яма с сыном.
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Позже хореограф поделился фотографией из аэропорта и спросил у сына, хочет ли он спать.
"Как настроение, бро? Кул? Спать хочешь? Нет. А чего я хочу?",- сказал усталый Влад Яма.
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Напомним, что Влад Яма получил вердикт врача: "Семь месяцев прямых эфиров не прошли бесследно...".
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