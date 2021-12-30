Украинский исполнитель MELOVIN, который победил в шоу «Маска» и стал самым скандальным участником последнего сезона "Танців з зірками", рассказал о провале на «Евровидении».

Как пишет Politeka.net, 24-летний MELOVIN дал откровенное интервью DOROTYE, в котором вспомнил свое 17-е место на международном песенном конкурсе «Евровидение». Артист вспомнил, что в Украине его очень хорошо встретили несмотря на поражение.

«Я очень боялся возвращаться в Украину. Сидел в самолете и переживал, чтобы нормальная была реакция, чтобы не хейтили, я же старался. Я очень расстроился. Я рыдал взахлеб просто у гримерки. Мне кажется все слышали», - признался Melovin.

Он рассказал, что стюардесса во время полета огласила, что с ними летит Melovin, отметив, что Украина им очень гордится. Весь самолет, по словам артиста, начал ему аплодировать. Также его удивил тот факт, что журналисты не задавали ему вопросов о плохом результате на конкурсе.

Напомним, что Melovin удивил признанием об отношениях длительностью шесть лет: «Веселая сказка».

Ранее Politeka писала, что MELOVIN устроил эпатажное шоу прямо во время концерта: «Как можно быть таким…».

А еще Politeka сообщала, что Melovin обратился к украинцам после победы на известном шоу: "Во-первых...".