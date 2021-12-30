Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проекті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення в 2009 році.
Також Анастасія Приходько є багатодітною матір'ю. У співачки троє дітей. 11 років тому вона народила дочку Нану від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Через два роки після народження дівчинки пара розійшлася. У 2013 році Приходько знову вийшла заміж, а вже в 2015 народила сина Гордія. Цього року співачка народила ще й сина Луку. При цьому вагітність вона приховувала. Так, у шлюбі з чоловіком Олександром Анастасія виховує трьох дітей.
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Анастасія Приходько позувала в ніжній напівпрозорій білій сукні біля туалетного столика. Але найцікавіше, що в той момент вона була вагітна третьою дитиною, але про це громадськість і не здогадувалася.
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