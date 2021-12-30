Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проекті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення в 2009 році.

Також Анастасія Приходько є багатодітною матір'ю. У співачки троє дітей. 11 років тому вона народила дочку Нану від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Через два роки після народження дівчинки пара розійшлася. У 2013 році Приходько знову вийшла заміж, а вже в 2015 народила сина Гордія. Цього року співачка народила ще й сина Луку. При цьому вагітність вона приховувала. Так, у шлюбі з чоловіком Олександром Анастасія виховує трьох дітей.

У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка показала фото, яке без перебільшення можна назвати особливим.

Анастасія Приходько позувала в ніжній напівпрозорій білій сукні біля туалетного столика. Але найцікавіше, що в той момент вона була вагітна третьою дитиною, але про це громадськість і не здогадувалася.

"Тут ще мій Лука живе в животику. І тут ми на 5 місяці", - підписала на кадр.

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