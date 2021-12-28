Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною вітчизняною співачкою. Нещодавно зірка народила третю дитину і після творчої перерви випустила новий сингл"Подруга". А днями артистка скаржилася, що у неї немає світла і вона захворіла фолікулярною ангіною. Не забуває співачка і про Instagram, де веде активно свій блог.
На нових сторіс Анастасія показала, як бореться з хворобою. У зірки на столі лежало безліч препаратів, лимон, ніж та інше.
"А я продовжую естафету лікування застуди", - написала Приходько.
До цього Анастасія показала себе і розповіла, як проведе Новий Рік.
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"Подарунки Дід Мороз вже приготував, будинок прибраний. Готувати крім олів'є я нічого не буду, напевно. Хочу ось так сидіти і нічого не робити", - написала Приходько.
Поруч із зіркою був малюк, а також частково можна помітити чоловіка.
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