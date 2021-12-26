Українська виконавиця Слава Камінська відома завдяки своїй участі в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Тепер співачка почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу артистка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Слава Камінська продемонструвала два шикарних вбрання. На першому фото співачка позує в синьому облягаючому платті, яке відмінно підкреслює достоїнства її фігури. На другому фото Слава Камінська показала себе в більш скромному вбранні чорного кольору з білим мереживом.

"Яке вибрати?", — запитала Слава Камінська.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото: "Чарівно синій", "Синя руда дівчинка", "Рік блакитного тигра. Потрібно перше", "Крашиха", "Синій дуже круто", "Блін, не можу з вас 😂 😂 😂 ну така кльова і навіть стьоб над собою, а Віка прям все в багнети 🤦🤦🤦 в чорному вам бомбічно", "В цьому синьому платті можна танцювати ночі безперервно, до упаду".

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