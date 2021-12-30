Украинский хореограф, судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном Леоном улетел отмечать новогодние праздники за границу.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Влад Яма опубликовал фото, сделанное в самолете, дав понять поклонникам, что они с семьей отправились в отпуск.

«Не удержались. Летим. В предвкушении…Каникулы Леона теперь диктуют график путешествий. Угадайте, в каком городе встретим Новый Год? С нас презент!», - подписал фото Влад Яма.

В комментариях ему оставили массу отзывов и приятных слов.

«Счастлива вам!! Хорошо отдохнуть, прекрасное семейство», «Где весело и задорно», «Боже! Владик! Мы всей страной за Вас рады! Отдыхайте! И за нас тоже!», «Хорошего отдыха, незабываемых впечатлений, счастливого Нового года», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что накануне Влад Яма поделился радостной новостью о пополнении в их семье. Они решили завести собаку, которую назвали Ламба. Хореограф признался, что был против из-за плотного графика и большой ответственности, но жена и сын настояли.

Напомним, что Влад Яма получил вердикт от врача: "Семь месяцев...".

Ранее Politeka писала, что Влад Яма показал, где обнаружил сына посреди ночи.

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма заговорил о пополнении в семье: «До последнего был против…».