Відомий хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав шанувальникам нічні розваги з сином Леоном, якого виховує у шлюбі з дружиною Ліліаною.

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярний український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав шанувальникам, як він зі своїм 6-річним сином Леоном проводить час.

Так, коли на годиннику було 00:33 Яма з сином грали в морський бій.

О третій ночі Леон Яма біля ялинки грався спеціальним олівцем, який робить неонові написи та не збирався спати.

"Усе нормально, синку? Може поспимо? Ні? Завтра вже? Окей. Ну давай", - поговорив Яма з сином.

Пізніше хореограф поділився світлиною з аеропорту та запитав у сина, чи він хоче спати.

"Як настрій, бро? Кул? Спати хочеш? Ні. А чого я хочу?", - сказав втомлений Влад Яма.

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