Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Кристины Орбакайте появилось фото с Клавой, которая выглядит уже совсем взрослой девушкой.
«У нас с Клавочкой для вас сюрприз! Смотрите Новогодний выпуск #двезвезды на @1tv 1го января», - подписала фото звезда.
Как известно, в новом сезоне шоу «Две звезды» звезды поют в дуэте со своими детьми. Орбакайте дала понять, что в новогоднем выпуске она споет в дуэте со своей дочкой, которая ранее уже выпустила песню.
В комментариях маме и дочке оставили массу приятных слов.
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«На папу похожа», «Клава очень красивая девочка и такая улыбка, как у мамы в её возрасте. Интеллект на лицо..подарок от бога..все лучшее взяла от родителей», «Глаза мамины...песню исполнят, как когда то Кристина с Аллой», «Ну что за красавицы», «Чаще улыбайтесь девочки и с Новым годом», - пишут люди.
Напомним, что Кристина Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в...".
Ранее Politeka писала, что Орбакайте засветила 9-летнюю дочку: "Две фотомодели".
А еще Politeka сообщала, что Орбакайте в перьях впечатлила видом: "Алла Борисовна в молодости".