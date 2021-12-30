Известная российская певица, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте засветится со своей 9-летней дочкой Клавой на одном из популярных российских шоу.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Кристины Орбакайте появилось фото с Клавой, которая выглядит уже совсем взрослой девушкой.

«У нас с Клавочкой для вас сюрприз! Смотрите Новогодний выпуск #двезвезды на @1tv 1го января», - подписала фото звезда.

Как известно, в новом сезоне шоу «Две звезды» звезды поют в дуэте со своими детьми. Орбакайте дала понять, что в новогоднем выпуске она споет в дуэте со своей дочкой, которая ранее уже выпустила песню.

В комментариях маме и дочке оставили массу приятных слов.

«На папу похожа», «Клава очень красивая девочка и такая улыбка, как у мамы в её возрасте. Интеллект на лицо..подарок от бога..все лучшее взяла от родителей», «Глаза мамины...песню исполнят, как когда то Кристина с Аллой», «Ну что за красавицы», «Чаще улыбайтесь девочки и с Новым годом», - пишут люди.

Напомним, что Кристина Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в...".

Ранее Politeka писала, что Орбакайте засветила 9-летнюю дочку: "Две фотомодели".

А еще Politeka сообщала, что Орбакайте в перьях впечатлила видом: "Алла Борисовна в молодости".