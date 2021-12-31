Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году. Также, Настя Приходько вошла в звездную сотню на шоу "Співають всі".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Приходько продемонстрировала, что готовит к новогоднему столу. Также, певица поделилась рецептом, как засолить красную рыбу.

"Холодное. Настя Куховарка", — пишет Настя Приходько.

"Я так и знала, что всё этим закончится...И я два дня буду стоять у плиты! Вот, решила рыбу солить! Всё просто! 2 ст. л. соли, 2 ст.л. сахара обвалять и в холодильник на 24 часа", — поделилась Настя Приходько.

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