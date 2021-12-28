Певица Анастасия Приходько, которая была судьей "Співають всі", а сейчас болеет фолликулярной ангиной, показала, как сражается с недугом.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной отечественной певицей. Недавно звезда родила третьего ребенка и после творческого перерыва выпустила новый сингл "Подруга". А на днях артистка жаловалась, что у нее нет света и она заболела фолликулярной ангиной. Не забывает певица и об Инстаграм, где ведет активно свой блог.

На новых сторис Анастасия показала, как борется с болезнью. У звезды на столе лежало множество препаратов, лимон, нож и другое.

"А я продолжаю эстафету лечения простуды", - написала Приходько.

До этого Анастасия показала себя и рассказала, как проведет Новый год.

"Подарки Дед Мороз уже приготовил, дом убран. Готовить кроме оливье я ничего не буду, наверное. Хочу вот так сидеть и ничего не делать", - написала Приходько.

Рядом со звездой был малыш, а также частично можно заметить супруга.

Напомним, судья «Співають всі» Приходько засветила мужа, которого редко показывает публике

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