Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной отечественной певицей. Недавно звезда родила третьего ребенка и после творческого перерыва выпустила новый сингл "Подруга". А на днях артистка жаловалась, что у нее нет света и она заболела фолликулярной ангиной. Не забывает певица и об Инстаграм, где ведет активно свой блог.
На новых сторис Анастасия показала, как борется с болезнью. У звезды на столе лежало множество препаратов, лимон, нож и другое.
"А я продолжаю эстафету лечения простуды", - написала Приходько.
До этого Анастасия показала себя и рассказала, как проведет Новый год.
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"Подарки Дед Мороз уже приготовил, дом убран. Готовить кроме оливье я ничего не буду, наверное. Хочу вот так сидеть и ничего не делать", - написала Приходько.
Рядом со звездой был малыш, а также частично можно заметить супруга.
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