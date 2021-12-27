Віталій Козловський є популярним артистом, який нерідко згадує в Instagram про те, яким був раніше і чим займався - цього разу він підвів підсумки року.

Як пише Politeka.net, Віталій Козловський звик показувати в Instagram багато особистих кадрів зі зйомок, простого відпочинку вдома або ж просто згадувати про те, яким він був раніше. Артист вляется популярним виконавцем з України.

На даний момент він веде одну з музичних програм разом з кумою Дзідзьо Олею Цибульською.

Чоловік також часто змінює образи і показує їх в соціальних мережах на різних превью. Цього разу Козловський, перед тим як підвести підсумки року, вирішив влаштувати опитування для фанатів. Він запропонував їм вибрати будь-яку дату року, що минає, щоб показати на кадрах, чим займався в цей день.

Одним з таких відео став ролик із зимовим купанням Козловського, який спокійно і без тремтіння вирішив зануритися в крижану воду. Стоячи в одних шортах на лью чоловік виглядав цілком впевнено.

Також на новому фото Віталій був у Червоній толстовці. Зірка позував біля новорічної ялинки, накинувши капюшон. Видно, що вуса і борода почала відростати у Козловського, але до колишнього рівня ще далеко. На відео артист домалював собі шапку, а на останніх кадрах показав свою красуню-ялинку.

"З Різдвом", " Ой, ну прям красень же!", "Супер! Віталій, Вам так круто без бороди...Зі святом Вас!", "На другому фото - милий"," красень","з бородою вийшло набагато".

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