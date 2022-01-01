Как пишет Politeka.net, на странице moodof90.s в Instagram опубликовали серию фотографий 52-летней актрисы Дженнифер Лопес и 49-летнего бойфренда, актера и режиссера Бена Аффлека.
"Бен и Джен с детьми и ее папой после обеда в отеле Bel-Air 🥰😍 С Днем рождения, Дэвид 🥳", - написали на странице.
Так, влюбленная пара Лопес и Аффлек поужинали в ресторане вместе с двойняшками Дженнифер от первого брака с Марком Энтони - 13-летними Максом и Эммой. Заметим, что детей Бена от брака с Дженнифер Гарнер с ними не было.
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В комментариях поклонники написали много комплиментов актерам.
"🔥🔥🔥горячяя пара. Люблю их. Он лучше всех будет делать с ней правильные вещи 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Божественные❤️", "Прекрасные❤️❤️", "О прекрасные люди", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что девочка, повторив образы Дженнифер Лопес, Леди Гаги и других звезд, нарвалась на осуждение: "Слишком рано".
Напомним, что Дженнифер Лопес на высоченных каблуках показала модный повседневный прикид, оценили не все: "Оборванная".
А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в белом халате на улице смогла удивить новым образом: "И почему еще не замужем?".