Известную американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка с актером и режиссером Беном Аффлеком, с которым у нее отношения.

Как пишет Politeka.net, на странице moodof90.s в Instagram опубликовали серию фотографий 52-летней актрисы Дженнифер Лопес и 49-летнего бойфренда, актера и режиссера Бена Аффлека.

"Бен и Джен с детьми и ее папой после обеда в отеле Bel-Air 🥰😍 С Днем рождения, Дэвид 🥳", - написали на странице.

Так, влюбленная пара Лопес и Аффлек поужинали в ресторане вместе с двойняшками Дженнифер от первого брака с Марком Энтони - 13-летними Максом и Эммой. Заметим, что детей Бена от брака с Дженнифер Гарнер с ними не было.

В комментариях поклонники написали много комплиментов актерам.

"🔥🔥🔥горячяя пара. Люблю их. Он лучше всех будет делать с ней правильные вещи 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Божественные❤️", "Прекрасные❤️❤️", "О прекрасные люди", - написали в сети.

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Напомним, что Дженнифер Лопес на высоченных каблуках показала модный повседневный прикид, оценили не все: "Оборванная".

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