В уходящем году звезде "Голосу країни" Миле Нитич пришлось не легко, но она нашла в себе силы двигаться дальше и продолжать делать то, что ей нравится.

Как сообщает Politeka.net, звезда шоу "Голосу країни" и украинская певица Мила Нитич решилась попрощаться с уходящим годом и сделала признание в предверии праздников.

Украинская певица Мила Нитич в течение 10 лет была подопечной продюсера Владимира Бебешко. Во время последних двух лет сотрудничества с Владимиром Бебешко Мила Нитич переживала затяжную депрессию. Певица призналась, что не хотела даже вставать с постели, никого видеть и даже стала асоциальной.

Год был тяжелым, но у нее снова начала появляться работа после того, как Мила Нитич собственноручно начала звонить знакомым организаторам праздников и предлагать им свои услуги. Также она выступала на шоу и давала интервью.

Потому 2022 год она встречает с надеждой на лучшее и новыми планами.

"2021 год ты был очень непростым, но я, как отважная девочка - не ищу легких путей, потому что мне всегда интереснее жить, когда я нахожу приключения на свою пятую точку! И самое главное: Спасибо за тех, кто ушел из моей жизни и за тех, кто появился в ней! Люблю тебя 2021 – иди с Богом!", - написала Мила Нитич.

На фото, которое она прикрепила к подписи, Мила позирует в спальне в красном платье с ярким макияжем на лице.

Напомним, Монатик в "Х-Факторе", Нитич с Кузьмой и Козловский в "Караоке на Майдане".

Как Politeka сообщала, что известный продюсер раскрыл причину конфликта со звездой "Голосу країни" Милой Нитич.

Также Politeka писала, что Нитич из "Голосу країни" и "Співають всі" в кружевном белье показала свои лучшие стороны.