Легендарная певица София Ротару показала, как отпраздновала Новый год в кругу самых близких – к артистке на праздник традиционно приехали сын и внуки.

Как передает Politeka.net, 74-летняя София Ротару опубликовала в Инстаграм кадры празднования Нового года. Артистка по традиции собрала у себя дома всех своих родных. На фото засветился ее единственный сын Руслан Евдокименко с женой, а также внучка Соня и внук Анатолий. Звездное семейство позировало на фоне красивой елки.

«Берегите своих близких! С Новым годом!», - подписала фото звезда.

В комментариях артистке оставили массу поздравлений и пожеланий.

«Счастье Вас видеть! Благо дарю Вам! Ваша новая песня это что-то чудесное! Ещё раз благодарю Вам!», «Королева красоты, невероятная, красивая молодая», «Примерная семья! Счастья вам, процветания, любви во всех проявлениях, тепла, семейного уюта, здоровья и долгих творческих лет!», «Как радостно видеть Вас! Лучшая! С Новым годом! Берегите себя!», - пишут люди.

Напомним, что София Евдокименко показала, где и с кем проводит время в Киеве.

Как сообщала Politeka, Руслан Евдокименко на редком семейном фото показал избранницу сына: "С детьми...".

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