Як пише Politeka.net, у своєму Instagram єдиний син відомої української виконавиці Софії Ротару 51-річний Руслан Євдокименко поділився фотографією із красунею-дружиною Світланою.
Як виявилося, Руслан та Світлана святкують важливу дату.
"28 років разом 💞", - написав син Софії Ротару.
Нагадаємо, що в шлюбі зі Світланою Євдокименко в єдиного сина співачки народилося двоє дітей – Соня та Анатолій, яких назвали на честь зіркових бабусі та дідуся.
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Чоловік Софії Ротару Анатолій Євдокименко був відомим українським музикантом та керівником ансамблю "Червона рута". На жаль, він помер у 2002 році.
У коментарях шанувальники привітали Руслана та Світлану з річницею.
"Вітаю Вас! Ви Дуже Красива Пара та Сім'я! Кохання та Щастя Вам На Довгі Роки!❤️❤️❤️🎉", " Нехай любов і взаєморозуміння завжди панують у вашій сім'ї. 🙌", "Якісь грандіозні цифри!!!!😍😍", " Які ви молодці! Кохання та достатку!❤️❤️", " Руслане! Зі Святом, з Днем Народження сім'ї!😘🍾👍👏 Нехай не закінчується казка кохання, сімейного щастя та благополуччя!❤️", - написали в мережі.
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