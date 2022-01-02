Как передает Politeka.net, Максим Галкин является известным российским шоуменом. Более 19 лет он в браке с легендарной певицей Аллой Пугачевой. У них есть дети - сын Гарри и дочка Лиза. Детям по 8 лет. Максим Галкин часто показывает, как они проводят время со своими детьми в шикарном особняке.

Так, на этот раз на фан-странице семьи Галкина и Пугачевой в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре Алла Пугачева стоит в обнимку со своим мужем- Максимом Галкиным.

"С Новым 2022 годом! Прекрасного вам настроения, душевного тепла, незабываемых мгновений и удачи во всём! Пусть это будет чудесный год! И пусть у каждого в новом году сбудется заветное желание! Счастья вам, друзья!

Чудо уже совсем близко... Поверьте в него, и оно обязательно произойдёт!...", — пожелали на аккаунте.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какая красивая пара", "С новым годом, будьте счастливы и здоровы, вся ваша дружная семья", "Вы прекрасные", "Какие вы всё-таки замечательные", "Держите её пожалуйста сильнее ну её нафиг, я лучше Венеру поглажу", "Старый какой-то этот Галкин. Надеемся в Н.Году исправится. Но обоих Вас я люблю".

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