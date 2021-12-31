Как передает Politeka.net, в Инстаграм Максим Галкин опубликовал видео, показав украшенный дом, а также территорию вокруг него. Вид особняка впечатляет – подсветка, огромная елка во дворе, а также иллюминация сделали его похожим на сказочное королевство.
«В предвкушении…», - подписал видео артист.
В комментариях поклонники пары оставили массу теплых слов и комплиментов. Фанаты пришли в восторг от увиденного.
«Красиво! Сказочное королевство!», «Красота то какая... Как в сказке! Здоровья, радостей, счастья всем Вам!», «Настоящая сказка. С новым годом!», «Сказочно, и ну оч красиво и со вкусом!)», «Гарри Поттер отдыхает», «Как хорошо, что человек может подарить себе сказку и поделиться ей с другими!», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Галкин и Пугачева живут в роскошном замке в деревне Грязь, который построил комик.
Напомним, что Галкин и Пугачева пригласили в свой замок друзей своих детей: кадры попали в сеть.
А еще Politeka писала, что Галкин в образе вампира наделал шуму в сети: «Неожиданно!».
Также Politeka сообщала, что Галкин растрогал кадрами с детьми: «Идеальный папа».