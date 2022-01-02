Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", показала, как сейчас выглядят её дети и муж.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова, с которым у них есть два сына - 4-летний Иван и 6-месячный Даниил.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Катя Осадчая показала, как нарядилась её семья к новому году. На телеведущей шикарное платье бежевых тонов, а Юрий Горбунов в привычном для себя виде - в элегантном костюме.

"С Новым годом! Будьте счастливы каждую минуту этого года. А еще обязательно будьте здоровы", — пожелала Катя Осадчая.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Как быстро растет Данило, здоровье, семейного тепла, уюта, мира, исполнения мечт и всех благ вашей замечательной семье!", "Вы - большие молодцы! Спасибо вам за прекрасное настроение и праздник", "Это внуки Горбунова или дети?", "Пустые коробки внизу - зачем?", "С Новым годом! Вы самая успешная семья и красивая тоже Так держать"

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