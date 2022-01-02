Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, Настя Каменских является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских поразила своей шикарной фигурой в коротком облегающем платье черного цвета. Наряд отлично подчеркивает пышные формы артистки.

"С Новым 2022 Годом! 🥳🎄



Пишите в комментариях, что загадали под бой курантов. И пусть Вселенная услышит ваши желания и они обязательно сбудутся

Ведь новогодняя ночь - волшебная.



Я загадала самое простое, но самое важное: здоровья и счастья себе и близким, достижения поставленных целей и море вдохновения и любви", — пожелала Настя Каменских.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Огонь", "Красивая вы", "Очаровательная снегурочка!", "Шикарная", "Так держать!!! Красотка", "Самая классная девушка", "Почему никто до сих пор не написал Какая роскошная фигура и какое красивое платье)! С новым годом", "Восхитительная девушка".

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