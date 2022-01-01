Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка.
Так, на этот раз победитель "Голосу країни" опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Сасанчин показал самых главных женщин в своей жизни - жену Иванну Сасанчину и их дочку, которая родилась 30-го декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"То, что мы пережили...не объяснить словами, это нужно почувствовать❤️
Спасибо Богу, что Вы у меня есть", — поблагодарил Роман Сасанчин.
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Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Я плачу", "До мурашек", "Вместе вы сила", "Как это красиво😍😍😍желаю счастья вашей дочери и здоровья", "Прям до слёз...счастья вам", "Здоровья, счастливой судьбы дочери и родителям".
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