Как сообщает Politeka.net, популярная российская певица Кристина Орбакайте, которая является дочерью Аллы Пугачевой, часто радует фанатов яркими кадрами в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавным снимком у елки с символом года в руках.

На фотографии Кристина стоит в просторной комнате с теплым светом и мерцанием елки. Перед камерой красотка появилась в стильном темном платье с яркими серебристыми рисунками. Волосы певицы собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж и милая улыбка. В руках она держит мягкую игрушку тигра, как символ Нового года.

В подписи к публикации Орбакайте написала: "Ну, как ваш Новый Год начался? Салатики, телевизор, Релакс. С зимними каникулами вас". Поклонники тут же принялись поздравлять звезду в ответ: "С Новым годом! Ваш дуэт в программе Две звезды до слёз! Сразу в памяти Ваш дуэт с Аллой Борисовной. Пролетело 40 лет!", "Шикарная", "С Новым годом дорогая, любимая наша Кристина! Желаю тебе и твоей прекрасной семье всего самого наилучшего! Пусть все твои мечты сбываются!", "Кристина, Вы с Клавой так хорошо спели, такая чудесная дочка у Вас", "Просто люблю Кристину и Аллу Борисовну", "Красивая Кристина", "Шикарная Кристина!".

Напомним, Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: "Как когда то Кристина с Аллой…".

Как сообщала Politeka, Орбакайте нарядила и вывела в свет 9-летнюю внучку Пугачевой: "Две фотомодели".

Также Politeka писала, что 50-летняя Орбакайте нарвалась на комплименты, вырядившись в перья: "Алла Борисовна в молодости".