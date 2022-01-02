Как передает Politeka.net, 30-летняя Alyona Alyona встретила Новый год в Турции со своим возлюбленным Денисом. Кадрами своего отдыха артистка поделилась в Инстаграм.
«Сегодня у нас доброе и солнечное утро. Так мы живем. Такие у нас колонны напротив. Такой малюсенький балкончик, но зато очень приятно», - сказала рэперша и показала вид из окна номера, в котором остановилась.
Alyona Alyona с парнем не стали засиживаться и отправились на морскую прогулку.
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«Сегодня у нас по плану маленькое путешествие полуторачасовое на… что это? Яхта?»,- сказала она и обратилась за помощью к Денису.
«Корабль за миллион долларов», - не растерялся парень.
Также Alyona Alyona показала, как кормила чаек во время прогулки. Птицы на лету ловили подброшенные ею угощения.
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