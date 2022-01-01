Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая недавно показала всем своего парня Дениса, к которому она переехала жить, подвела итоги года.

Как передает Politeka.net, 30-летняя Alyona Alyona опубликовала у себя в Инстаграм фото с парнем, обратившись к поклонникам. На снимке парочка предстала в смешных нарядах в стиле 1990-х.

«2021, что ты наделал? Ты перевернул мою жизнь с ног на голову. Ты подкинул мне кучу разных испытаний и жизненных экзаменов, но я безгранично благодарна за то, что ты подарил мне любовь всей моей жизни. Теперь я могу делиться своими чувствами и проживать все свои события вместе с @yoxden», - подписала фото звезда.

Исполнительница пожелала всех благ своим фанатам. Поклонники оставили парочке массу приятных слов.

«Какие вы милые, я прямо в восторге», «Какие вы классные! С Новым годом!», «Счастья вам», «Пара огонь! С наступающим!», «Тебе так идут очки», - пишут пользователи сети.

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