Як пише Politeka.net, на фан-сторінці відомої української виконавиці Софії Ротару показали її образ на зйомках шоу "Новорічна ніч на Першому. 30 років потому".
"🎄❄ Софія Ротару в шоу "Новорічна ніч на Першому. 30 років потому"🎄❄️", - написали на сторінці.
Як бачимо, співачка кардинально перевтілилася. Ротару змінила звичній їй сукні на блискучу бордову блузу та стильну чорну шкірянку.
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Також Софія Михайлівна змінила зачіску на ту, яку носила в 90-х. Макіяж у співачки був теж у стилі тих років.
"Зірка 🌟🌟🌟🌟🌟 є на що подивитися...", "З прийдешнім роком тигра 🐯🎅🎄🎁", "Моя улюблена співачка", - написали у мережі.
Як бачимо, на концерті "Новорічний блакитний вогник-2022" Ротару вже одягла гарну сукню і зробила звичну зачіску.
Рaніше Politeka писала, що овдовіла Ротару отримала пропозицію руки і серця, як це було: "Такі листи...".
Нагадаємо, що як сьогодні виглядає і живе молодший брат Софії Ротару: "Крутися, якщо хочеш щось заробити".
А ще Politeka повідомляла, що племінниця Ротару в дивному вбранні здивувала виглядом: "Чоловік приїхав, я повинна виглядати належно".