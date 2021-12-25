У Мережі показали відому українську співачку Софію Ротару в модній шкіряний куртці-косусі зі зйомок концерту "Новорічна ніч на Першому. 30 років потому".

Як пише Politeka.net, на фан-сторінці відомої української виконавиці Софії Ротару показали її образ на зйомках шоу "Новорічна ніч на Першому. 30 років потому".

"🎄❄ Софія Ротару в шоу "Новорічна ніч на Першому. 30 років потому"🎄❄️", - написали на сторінці.

Як бачимо, співачка кардинально перевтілилася. Ротару змінила звичній їй сукні на блискучу бордову блузу та стильну чорну шкірянку.

Також Софія Михайлівна змінила зачіску на ту, яку носила в 90-х. Макіяж у співачки був теж у стилі тих років.

"Зірка 🌟🌟🌟🌟🌟 є на що подивитися...", "З прийдешнім роком тигра 🐯🎅🎄🎁", "Моя улюблена співачка", - написали у мережі.

Як бачимо, на концерті "Новорічний блакитний вогник-2022" Ротару вже одягла гарну сукню і зробила звичну зачіску.

Рaніше Politeka писала, що овдовіла Ротару отримала пропозицію руки і серця, як це було: "Такі листи...".

Нагадаємо, що як сьогодні виглядає і живе молодший брат Софії Ротару: "Крутися, якщо хочеш щось заробити".

А ще Politeka повідомляла, що племінниця Ротару в дивному вбранні здивувала виглядом: "Чоловік приїхав, я повинна виглядати належно".