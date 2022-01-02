Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая победила в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, показала стильный наряд, посетив свое любимое заведение.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является популярной отечественной спортсменкой, которая решилась пойти на проект "Холостяк" и там победила. Но построить отношения паре не удалось, зато Даша стала популярным блогером в Инстаграм, где делится с фолловерами многим интересным.

На новом фото Даша появилась в шубке, с сумочкой, а также в кожаных штанах. Звезда стояла на ступеньках заведения "Веранда на Днепре", в которой довольно часто появляется. Стоит отметить, что Ульянова недавно жаловалась на здоровье, ведь ей больно ходить после празднования Нового года.

"Второе января - полет нормальный", - написала Даша под фото.

Фолловеры поставили почти три тысячи лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Горячо", "Бимба галактического масштаба".

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова после праздника пожаловалась на проблемы со здоровьем

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