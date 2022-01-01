Настя Каменських показала в Instagram один з останніх своїх улюблених образів, який вона показує тепер на концертах.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських після схуднення кардинально змінила стиль для своїх виступів. Скинувши більше двадцяти кілограм, Настя вирішила вибирати тільки вбрання, які б всіляко демонстрували її пишні достоїнства фігури.

Нерідко Настю називають занудою колеги, адже на свята вона приходить зі своєю їжею і йде звідти тверезою. Більш того, артистка тільки в такі дні і порушує трохи свою дієту. Не секрет, що зірка схильна до повноти, тому їй весь час доводиться займатися.

Саме тому на публіці артистка не скромничає – їй подобається бути в центрі уваги, хвалитися формами і не приховувати зайве. У чорно-золотій сукні вона тільки підкреслила свої достоїнства.

Також після зйомок новорічного ефіру шоу " Маска "розповіла про те, які страви будуть на її святковому столі, і що з" шкідливої " їжі вона дозволяє собі під час святкувань.

Так, за словами Насті, хоч вона і дотримується правильного харчування, в новорічну ніч на її святковому столі обов'язково буде салат Олів'є. Також співачка зізналася, що любить покуштувати холодцю та іншої "шкідливої" їжі, а ще дозволить собі келих шампанського, але тільки в свята.

"Я теж людина і мені хочеться підтримати компанію", - каже Каменських.