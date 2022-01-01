Як пише Politeka.net, Настя Каменських після схуднення кардинально змінила стиль для своїх виступів. Скинувши більше двадцяти кілограм, Настя вирішила вибирати тільки вбрання, які б всіляко демонстрували її пишні достоїнства фігури.
Нерідко Настю називають занудою колеги, адже на свята вона приходить зі своєю їжею і йде звідти тверезою. Більш того, артистка тільки в такі дні і порушує трохи свою дієту. Не секрет, що зірка схильна до повноти, тому їй весь час доводиться займатися.
Саме тому на публіці артистка не скромничає – їй подобається бути в центрі уваги, хвалитися формами і не приховувати зайве. У чорно-золотій сукні вона тільки підкреслила свої достоїнства.
Також після зйомок новорічного ефіру шоу " Маска "розповіла про те, які страви будуть на її святковому столі, і що з" шкідливої " їжі вона дозволяє собі під час святкувань.
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Так, за словами Насті, хоч вона і дотримується правильного харчування, в новорічну ніч на її святковому столі обов'язково буде салат Олів'є. Також співачка зізналася, що любить покуштувати холодцю та іншої "шкідливої" їжі, а ще дозволить собі келих шампанського, але тільки в свята.
"Я теж людина і мені хочеться підтримати компанію", - каже Каменських.
Нагадавши, Каменських в надто короткій сукні розлютила порадами:"дуже вона зациклена на собі...".
Як повідомляла Politeka, Каменських розповіла про новорічний сюрприз Вєрки Сердючки з "мамою": "ніч буде особливою".
Також Politeka писала, що Каменських заінтригувала виглядом у нескромній міні-сукні:"ще одна пантера".